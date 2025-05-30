Devises / AXIL
AXIL: AXIL Brands Inc
6.66 USD 0.05 (0.76%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AXIL a changé de 0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.40 et à un maximum de 7.00.
Suivez la dynamique AXIL Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXIL Nouvelles
- AXIL Stock Falls After Posting FY25 Results Despite Y/Y EBITDA Growth
- AXIL Brands secures partnership with major U.S. retail chain
- Reviv3 Procare ® Partners with JuiceCo Pro Agency led by Beauty Industry Veteran Jack Ingraham to Drive Global Market Expansion
- AXIL Brands, Inc. Receives Prestigious Features in Leading Military Publications
Range quotidien
6.40 7.00
Range Annuel
3.58 10.75
- Clôture Précédente
- 6.61
- Ouverture
- 6.93
- Bid
- 6.66
- Ask
- 6.96
- Plus Bas
- 6.40
- Plus Haut
- 7.00
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.76%
- Changement Mensuel
- 16.43%
- Changement à 6 Mois
- 37.32%
- Changement Annuel
- 56.71%
20 septembre, samedi