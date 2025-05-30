Valute / AXIL
AXIL: AXIL Brands Inc
6.66 USD 0.05 (0.76%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AXIL ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.40 e ad un massimo di 7.00.
Segui le dinamiche di AXIL Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AXIL News
- AXIL Stock Falls After Posting FY25 Results Despite Y/Y EBITDA Growth
- AXIL Brands secures partnership with major U.S. retail chain
- Reviv3 Procare ® Partners with JuiceCo Pro Agency led by Beauty Industry Veteran Jack Ingraham to Drive Global Market Expansion
- AXIL Brands, Inc. Receives Prestigious Features in Leading Military Publications
Intervallo Giornaliero
6.40 7.00
Intervallo Annuale
3.58 10.75
- Chiusura Precedente
- 6.61
- Apertura
- 6.93
- Bid
- 6.66
- Ask
- 6.96
- Minimo
- 6.40
- Massimo
- 7.00
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.76%
- Variazione Mensile
- 16.43%
- Variazione Semestrale
- 37.32%
- Variazione Annuale
- 56.71%
21 settembre, domenica