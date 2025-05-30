Währungen / AXIL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AXIL: AXIL Brands Inc
7.00 USD 0.39 (5.90%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AXIL hat sich für heute um 5.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.40 bis zu einem Hoch von 7.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die AXIL Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXIL News
- AXIL Stock Falls After Posting FY25 Results Despite Y/Y EBITDA Growth
- AXIL Brands secures partnership with major U.S. retail chain
- Reviv3 Procare ® Partners with JuiceCo Pro Agency led by Beauty Industry Veteran Jack Ingraham to Drive Global Market Expansion
- AXIL Brands, Inc. Receives Prestigious Features in Leading Military Publications
Tagesspanne
6.40 7.00
Jahresspanne
3.58 10.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.61
- Eröffnung
- 6.93
- Bid
- 7.00
- Ask
- 7.30
- Tief
- 6.40
- Hoch
- 7.00
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 5.90%
- Monatsänderung
- 22.38%
- 6-Monatsänderung
- 44.33%
- Jahresänderung
- 64.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K