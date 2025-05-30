Валюты / AXIL
AXIL: AXIL Brands Inc
6.96 USD 0.15 (2.20%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AXIL за сегодня изменился на 2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.87, а максимальная — 6.99.
Следите за динамикой AXIL Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AXIL
- AXIL Stock Falls After Posting FY25 Results Despite Y/Y EBITDA Growth
- AXIL Brands secures partnership with major U.S. retail chain
- Reviv3 Procare ® Partners with JuiceCo Pro Agency led by Beauty Industry Veteran Jack Ingraham to Drive Global Market Expansion
- AXIL Brands, Inc. Receives Prestigious Features in Leading Military Publications
Дневной диапазон
6.87 6.99
Годовой диапазон
3.58 10.75
- Предыдущее закрытие
- 6.81
- Open
- 6.87
- Bid
- 6.96
- Ask
- 7.26
- Low
- 6.87
- High
- 6.99
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 2.20%
- Месячное изменение
- 21.68%
- 6-месячное изменение
- 43.51%
- Годовое изменение
- 63.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.