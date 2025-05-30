Moedas / AXIL
AXIL: AXIL Brands Inc
6.61 USD 0.35 (5.03%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AXIL para hoje mudou para -5.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.49 e o mais alto foi 6.96.
Veja a dinâmica do par de moedas AXIL Brands Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AXIL Notícias
- AXIL Stock Falls After Posting FY25 Results Despite Y/Y EBITDA Growth
- AXIL Brands secures partnership with major U.S. retail chain
- Reviv3 Procare ® Partners with JuiceCo Pro Agency led by Beauty Industry Veteran Jack Ingraham to Drive Global Market Expansion
- AXIL Brands, Inc. Receives Prestigious Features in Leading Military Publications
Faixa diária
6.49 6.96
Faixa anual
3.58 10.75
- Fechamento anterior
- 6.96
- Open
- 6.89
- Bid
- 6.61
- Ask
- 6.91
- Low
- 6.49
- High
- 6.96
- Volume
- 21
- Mudança diária
- -5.03%
- Mudança mensal
- 15.56%
- Mudança de 6 meses
- 36.29%
- Mudança anual
- 55.53%
