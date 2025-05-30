通貨 / AXIL
AXIL: AXIL Brands Inc
6.61 USD 0.35 (5.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AXILの今日の為替レートは、-5.03%変化しました。日中、通貨は1あたり6.49の安値と6.96の高値で取引されました。
AXIL Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXIL News
- AXIL Stock Falls After Posting FY25 Results Despite Y/Y EBITDA Growth
- AXIL Brands secures partnership with major U.S. retail chain
- Reviv3 Procare ® Partners with JuiceCo Pro Agency led by Beauty Industry Veteran Jack Ingraham to Drive Global Market Expansion
- AXIL Brands, Inc. Receives Prestigious Features in Leading Military Publications
1日のレンジ
6.49 6.96
1年のレンジ
3.58 10.75
- 以前の終値
- 6.96
- 始値
- 6.89
- 買値
- 6.61
- 買値
- 6.91
- 安値
- 6.49
- 高値
- 6.96
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- -5.03%
- 1ヶ月の変化
- 15.56%
- 6ヶ月の変化
- 36.29%
- 1年の変化
- 55.53%
