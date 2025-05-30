クォートセクション
通貨 / AXIL
AXIL: AXIL Brands Inc

6.61 USD 0.35 (5.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AXILの今日の為替レートは、-5.03%変化しました。日中、通貨は1あたり6.49の安値と6.96の高値で取引されました。

AXIL Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.49 6.96
1年のレンジ
3.58 10.75
以前の終値
6.96
始値
6.89
買値
6.61
買値
6.91
安値
6.49
高値
6.96
出来高
21
1日の変化
-5.03%
1ヶ月の変化
15.56%
6ヶ月の変化
36.29%
1年の変化
55.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K