Dövizler / AVES
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AVES: Avantis Emerging Markets Value ETF
57.64 USD 0.04 (0.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVES fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.61 ve Yüksek fiyatı olarak 57.76 aralığında işlem gördü.
Avantis Emerging Markets Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVES haberleri
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- AVES: The Value ETF That Acts Like Growth (NYSEARCA:AVES)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
Günlük aralık
57.61 57.76
Yıllık aralık
41.68 58.30
- Önceki kapanış
- 57.68
- Açılış
- 57.72
- Satış
- 57.64
- Alış
- 57.94
- Düşük
- 57.61
- Yüksek
- 57.76
- Hacim
- 57
- Günlük değişim
- -0.07%
- Aylık değişim
- 4.44%
- 6 aylık değişim
- 22.04%
- Yıllık değişim
- 10.72%