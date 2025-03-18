KurseKategorien
AVES: Avantis Emerging Markets Value ETF

57.60 USD 0.04 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVES hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.52 bis zu einem Hoch von 57.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avantis Emerging Markets Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
57.52 57.60
Jahresspanne
41.68 58.30
Vorheriger Schlusskurs
57.64
Eröffnung
57.58
Bid
57.60
Ask
57.90
Tief
57.52
Hoch
57.60
Volumen
10
Tagesänderung
-0.07%
Monatsänderung
4.37%
6-Monatsänderung
21.96%
Jahresänderung
10.64%
