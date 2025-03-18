Devises / AVES
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AVES: Avantis Emerging Markets Value ETF
57.73 USD 0.09 (0.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AVES a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.52 et à un maximum de 57.73.
Suivez la dynamique Avantis Emerging Markets Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVES Nouvelles
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- AVES: The Value ETF That Acts Like Growth (NYSEARCA:AVES)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
Range quotidien
57.52 57.73
Range Annuel
41.68 58.30
- Clôture Précédente
- 57.64
- Ouverture
- 57.58
- Bid
- 57.73
- Ask
- 58.03
- Plus Bas
- 57.52
- Plus Haut
- 57.73
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- 0.16%
- Changement Mensuel
- 4.60%
- Changement à 6 Mois
- 22.23%
- Changement Annuel
- 10.89%