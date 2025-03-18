CotationsSections
Devises / AVES
AVES: Avantis Emerging Markets Value ETF

57.73 USD 0.09 (0.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVES a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.52 et à un maximum de 57.73.

Suivez la dynamique Avantis Emerging Markets Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
57.52 57.73
Range Annuel
41.68 58.30
Clôture Précédente
57.64
Ouverture
57.58
Bid
57.73
Ask
58.03
Plus Bas
57.52
Plus Haut
57.73
Volume
15
Changement quotidien
0.16%
Changement Mensuel
4.60%
Changement à 6 Mois
22.23%
Changement Annuel
10.89%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev