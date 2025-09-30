- Genel bakış
AVDS: American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi
AVDS fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.35 ve Yüksek fiyatı olarak 67.54 aralığında işlem gördü.
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
What is AVDS stock price today?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi stock is priced at 67.49 today. It trades within 0.12%, yesterday's close was 67.41, and trading volume reached 36. The live price chart of AVDS shows these updates.
Does American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi stock pay dividends?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi is currently valued at 67.49. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 20.28% and USD. View the chart live to track AVDS movements.
How to buy AVDS stock?
You can buy American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi shares at the current price of 67.49. Orders are usually placed near 67.49 or 67.79, while 36 and 0.15% show market activity. Follow AVDS updates on the live chart today.
How to invest into AVDS stock?
Investing in American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi involves considering the yearly range 48.11 - 67.80 and current price 67.49. Many compare 4.46% and 24.98% before placing orders at 67.49 or 67.79. Explore the AVDS price chart live with daily changes.
What are Avantis International Small Cap Equity ETF stock highest prices?
The highest price of Avantis International Small Cap Equity ETF in the past year was 67.80. Within 48.11 - 67.80, the stock fluctuated notably, and comparing with 67.41 helps spot resistance levels. Track American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi performance using the live chart.
What are Avantis International Small Cap Equity ETF stock lowest prices?
The lowest price of Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) over the year was 48.11. Comparing it with the current 67.49 and 48.11 - 67.80 shows potential long-term entry points. Watch AVDS moves on the chart live for more details.
When did AVDS stock split?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 67.41, and 20.28% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 67.41
- Açılış
- 67.39
- Satış
- 67.49
- Alış
- 67.79
- Düşük
- 67.35
- Yüksek
- 67.54
- Hacim
- 36
- Günlük değişim
- 0.12%
- Aylık değişim
- 4.46%
- 6 aylık değişim
- 24.98%
- Yıllık değişim
- 20.28%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.8%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
- -0.3%
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
- 94.2
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.8