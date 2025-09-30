- Übersicht
AVDS: American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi
Der Wechselkurs von AVDS hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.35 bis zu einem Hoch von 67.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVDS heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi (AVDS) notiert heute bei 67.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 67.41 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von AVDS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVDS Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi wird derzeit mit 67.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVDS zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVDS-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi (AVDS) zum aktuellen Kurs von 67.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 67.45 oder 67.75 platziert, während 32 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVDS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVDS-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi müssen die jährliche Spanne 48.11 - 67.80 und der aktuelle Kurs 67.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.40% und 24.91%, bevor sie Orders zu 67.45 oder 67.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVDS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis International Small Cap Equity ETF?
Der höchste Kurs von Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) im vergangenen Jahr lag bei 67.80. Innerhalb von 48.11 - 67.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 67.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis International Small Cap Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) im Laufe des Jahres betrug 48.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 67.45 und der Spanne 48.11 - 67.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVDS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVDS statt?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 67.41 und 20.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.41
- Eröffnung
- 67.39
- Bid
- 67.45
- Ask
- 67.75
- Tief
- 67.35
- Hoch
- 67.48
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 4.40%
- 6-Monatsänderung
- 24.91%
- Jahresänderung
- 20.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8