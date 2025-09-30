- Panorámica
AVDS: American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi
El tipo de cambio de AVDS de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.35, mientras que el máximo ha alcanzado 67.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVDS hoy?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi (AVDS) se evalúa hoy en 67.41. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 67.41 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVDS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi se evalúa actualmente en 67.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.14% y USD. Monitoree los movimientos de AVDS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVDS?
Puede comprar acciones de American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi (AVDS) al precio actual de 67.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 67.41 o 67.71, mientras que 25 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVDS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVDS?
Invertir en American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi implica tener en cuenta el rango anual 48.11 - 67.80 y el precio actual 67.41. Muchos comparan 4.33% y 24.83% antes de colocar órdenes en 67.41 o 67.71. Estudie los cambios diarios de precios de AVDS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis International Small Cap Equity ETF?
El precio más alto de Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) en el último año ha sido 67.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.11 - 67.80, una comparación con 67.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis International Small Cap Equity ETF?
El precio más bajo de Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) para el año ha sido 48.11. La comparación con los actuales 67.41 y 48.11 - 67.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVDS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVDS?
En el pasado, American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 67.41 y 20.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 67.41
- Open
- 67.43
- Bid
- 67.41
- Ask
- 67.71
- Low
- 67.35
- High
- 67.43
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 4.33%
- Cambio a 6 meses
- 24.83%
- Cambio anual
- 20.14%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8