- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AVDS: American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi
Il tasso di cambio AVDS ha avuto una variazione del -0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.38 e ad un massimo di 67.40.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVDS oggi?
Oggi le azioni American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi sono prezzate a 67.40. Viene scambiato all'interno di -0.01%, la chiusura di ieri è stata 67.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVDS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi pagano dividendi?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi è attualmente valutato a 67.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVDS.
Come acquistare azioni AVDS?
Puoi acquistare azioni American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi al prezzo attuale di 67.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 67.40 o 67.70, mentre 3 e 0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVDS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVDS?
Investire in American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi implica considerare l'intervallo annuale 48.11 - 67.80 e il prezzo attuale 67.40. Molti confrontano 4.32% e 24.81% prima di effettuare ordini su 67.40 o 67.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVDS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis International Small Cap Equity ETF?
Il prezzo massimo di Avantis International Small Cap Equity ETF nell'ultimo anno è stato 67.80. All'interno di 48.11 - 67.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 67.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis International Small Cap Equity ETF?
Il prezzo più basso di Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) nel corso dell'anno è stato 48.11. Confrontandolo con gli attuali 67.40 e 48.11 - 67.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVDS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVDS?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 67.41 e 20.12%.
- Chiusura Precedente
- 67.41
- Apertura
- 67.39
- Bid
- 67.40
- Ask
- 67.70
- Minimo
- 67.38
- Massimo
- 67.40
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.01%
- Variazione Mensile
- 4.32%
- Variazione Semestrale
- 24.81%
- Variazione Annuale
- 20.12%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8