AVDS: American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi

67.40 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVDS汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点67.38和高点67.40进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AVDS股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi股票今天的定价为67.40。它在-0.01%范围内交易，昨天的收盘价为67.41，交易量达到3。AVDS的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi目前的价值为67.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.12%和USD。实时查看图表以跟踪AVDS走势。

如何购买AVDS股票？

您可以以67.40的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi股票。订单通常设置在67.40或67.70附近，而3和0.01%显示市场活动。立即关注AVDS的实时图表更新。

如何投资AVDS股票？

投资American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi需要考虑年度范围48.11 - 67.80和当前价格67.40。许多人在以67.40或67.70下订单之前，会比较4.32%和。实时查看AVDS价格图表，了解每日变化。

Avantis International Small Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis International Small Cap Equity ETF的最高价格是67.80。在48.11 - 67.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi的绩效。

Avantis International Small Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis International Small Cap Equity ETF（AVDS）的最低价格为48.11。将其与当前的67.40和48.11 - 67.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVDS股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.41和20.12%中可见。

日范围
67.38 67.40
年范围
48.11 67.80
前一天收盘价
67.41
开盘价
67.39
卖价
67.40
买价
67.70
最低价
67.38
最高价
67.40
交易量
3
日变化
-0.01%
月变化
4.32%
6个月变化
24.81%
年变化
20.12%
