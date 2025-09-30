AVDS: American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi
今日AVDS汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点67.38和高点67.40进行交易。
关注American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AVDS股票今天的价格是多少？
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi股票今天的定价为67.40。它在-0.01%范围内交易，昨天的收盘价为67.41，交易量达到3。AVDS的实时价格图表显示了这些更新。
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi股票是否支付股息？
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi目前的价值为67.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.12%和USD。实时查看图表以跟踪AVDS走势。
如何购买AVDS股票？
您可以以67.40的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi股票。订单通常设置在67.40或67.70附近，而3和0.01%显示市场活动。立即关注AVDS的实时图表更新。
如何投资AVDS股票？
投资American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi需要考虑年度范围48.11 - 67.80和当前价格67.40。许多人在以67.40或67.70下订单之前，会比较4.32%和。实时查看AVDS价格图表，了解每日变化。
Avantis International Small Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis International Small Cap Equity ETF的最高价格是67.80。在48.11 - 67.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi的绩效。
Avantis International Small Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？
Avantis International Small Cap Equity ETF（AVDS）的最低价格为48.11。将其与当前的67.40和48.11 - 67.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVDS股票是什么时候拆分的？
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.41和20.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 67.41
- 开盘价
- 67.39
- 卖价
- 67.40
- 买价
- 67.70
- 最低价
- 67.38
- 最高价
- 67.40
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 4.32%
- 6个月变化
- 24.81%
- 年变化
- 20.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8