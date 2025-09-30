AVDS股票今天的价格是多少？ American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi股票今天的定价为67.40。它在-0.01%范围内交易，昨天的收盘价为67.41，交易量达到3。AVDS的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi股票是否支付股息？ American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi目前的价值为67.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.12%和USD。实时查看图表以跟踪AVDS走势。

如何购买AVDS股票？ 您可以以67.40的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi股票。订单通常设置在67.40或67.70附近，而3和0.01%显示市场活动。立即关注AVDS的实时图表更新。

如何投资AVDS股票？ 投资American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi需要考虑年度范围48.11 - 67.80和当前价格67.40。许多人在以67.40或67.70下订单之前，会比较4.32%和。实时查看AVDS价格图表，了解每日变化。

Avantis International Small Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Avantis International Small Cap Equity ETF的最高价格是67.80。在48.11 - 67.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi的绩效。

Avantis International Small Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？ Avantis International Small Cap Equity ETF（AVDS）的最低价格为48.11。将其与当前的67.40和48.11 - 67.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。