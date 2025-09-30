- Aperçu
AVDS: American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi
Le taux de change de AVDS a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.31 et à un maximum de 67.41.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVDS aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi est cotée à 67.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.79%, a clôturé hier à 66.88 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de AVDS présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi est actuellement valorisé à 67.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.14% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVDS.
Comment acheter des actions AVDS ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi au cours actuel de 67.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 67.41 ou de 67.71, le 10 et le 0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVDS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVDS ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.11 - 67.80 et le prix actuel 67.41. Beaucoup comparent 4.33% et 24.83% avant de passer des ordres à 67.41 ou 67.71. Consultez le graphique du cours de AVDS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis International Small Cap Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis International Small Cap Equity ETF l'année dernière était 67.80. Au cours de 48.11 - 67.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 66.88 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis International Small Cap Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) sur l'année a été 48.11. Sa comparaison avec 67.41 et 48.11 - 67.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVDS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVDS a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 66.88 et 20.14% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 66.88
- Ouverture
- 67.32
- Bid
- 67.41
- Ask
- 67.71
- Plus Bas
- 67.31
- Plus Haut
- 67.41
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- 4.33%
- Changement à 6 Mois
- 24.83%
- Changement Annuel
- 20.14%
