AVDS: American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi
A taxa do AVDS para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.35 e o mais alto foi 67.48.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVDS hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi (AVDS) está avaliado em 67.45. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 67.41, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVDS em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi está avaliado em 67.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.21% e USD. Monitore os movimentos de AVDS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVDS?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi (AVDS) pelo preço atual 67.45. Ordens geralmente são executadas perto de 67.45 ou 67.75, enquanto 32 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVDS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVDS?
Investir em American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi envolve considerar a faixa anual 48.11 - 67.80 e o preço atual 67.45. Muitos comparam 4.40% e 24.91% antes de enviar ordens em 67.45 ou 67.75. Estude as mudanças diárias de preço de AVDS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis International Small Cap Equity ETF?
O maior preço de Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) no último ano foi 67.80. As ações oscilaram bastante dentro de 48.11 - 67.80, e a comparação com 67.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis International Small Cap Equity ETF?
O menor preço de Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) no ano foi 48.11. A comparação com o preço atual 67.45 e 48.11 - 67.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVDS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVDS?
No passado American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 67.41 e 20.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 67.41
- Open
- 67.39
- Bid
- 67.45
- Ask
- 67.75
- Low
- 67.35
- High
- 67.48
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 4.40%
- Mudança de 6 meses
- 24.91%
- Mudança anual
- 20.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8