AVDS
AVDS: American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equi

67.41 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVDSの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり67.35の安値と67.43の高値で取引されました。

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AVDS株の現在の価格は？

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equiの株価は本日67.41です。0.00%内で取引され、前日の終値は67.41、取引量は25に達しました。AVDSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equiの株は配当を出しますか？

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equiの現在の価格は67.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.14%やUSDにも注目します。AVDSの動きはライブチャートで確認できます。

AVDS株を買う方法は？

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equiの株は現在67.41で購入可能です。注文は通常67.41または67.71付近で行われ、25や-0.03%が市場の動きを示します。AVDSの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVDS株に投資する方法は？

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equiへの投資では、年間の値幅48.11 - 67.80と現在の67.41を考慮します。注文は多くの場合67.41や67.71で行われる前に、4.33%や24.83%と比較されます。AVDSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Avantis International Small Cap Equity ETFの株の最高値は？

Avantis International Small Cap Equity ETFの過去1年の最高値は67.80でした。48.11 - 67.80内で株価は大きく変動し、67.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Avantis International Small Cap Equity ETFの株の最低値は？

Avantis International Small Cap Equity ETF(AVDS)の年間最安値は48.11でした。現在の67.41や48.11 - 67.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVDSの動きはライブチャートで確認できます。

AVDSの株式分割はいつ行われましたか？

American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、67.41、20.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
67.35 67.43
1年のレンジ
48.11 67.80
以前の終値
67.41
始値
67.43
買値
67.41
買値
67.71
安値
67.35
高値
67.43
出来高
25
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
4.33%
6ヶ月の変化
24.83%
1年の変化
20.14%
