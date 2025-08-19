Dövizler / AVAH
AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc
8.10 USD 0.36 (4.26%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVAH fiyatı bugün -4.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.07 ve Yüksek fiyatı olarak 8.48 aralığında işlem gördü.
Aveanna Healthcare Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVAH haberleri
- Aveanna Healthcare (AVAH) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Aveanna (AVAH) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Aveanna Healthcare 1,325 milyar dolarlık kredi tesisi refinansmanını tamamladı
- Aveanna Healthcare completes $1.325 billion credit facility refinancing
- JPMorgan, Aveanna Healthcare hisse senedi notunu Düşük Ağırlıktan Nötr’e yükseltti
- JPMorgan upgrades Aveanna Healthcare stock rating to Neutral from Underweight
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Aveanna Healthcare hisseleri 8,43 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at $8.43
- Encompass Health Corporation (EHC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Moody’s upgrades Aveanna Healthcare to B3, outlook stable
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at 8.03 USD
- Buying the Best Top-Ranked Stocks in September
- 5 Top Stocks Built To Withstand A Potential Housing Slump
- Should You Buy Aveanna Healthcare (AVAH) After Golden Cross?
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at 7.62 USD
- Encompass Health Corporation (EHC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Earnings Estimates Rising for Aveanna (AVAH): Will It Gain?
- What Makes Aveanna Healthcare (AVAH) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Aveanna (AVAH) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Metro Bank stock rating upgraded by RBC Capital on attractive return outlook
- Barclays upgrades Aveanna Healthcare stock to Overweight on improved outlook
- Aveanna Healthcare stock rating upgraded by UBS on improved leverage outlook
Günlük aralık
8.07 8.48
Yıllık aralık
3.67 8.68
- Önceki kapanış
- 8.46
- Açılış
- 8.46
- Satış
- 8.10
- Alış
- 8.40
- Düşük
- 8.07
- Yüksek
- 8.48
- Hacim
- 2.505 K
- Günlük değişim
- -4.26%
- Aylık değişim
- 2.66%
- 6 aylık değişim
- 49.45%
- Yıllık değişim
- 58.51%
21 Eylül, Pazar