통화 / AVAH
AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc
8.10 USD 0.36 (4.26%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AVAH 환율이 오늘 -4.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.07이고 고가는 8.48이었습니다.
Aveanna Healthcare Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.07 8.48
년간 변동
3.67 8.68
- 이전 종가
- 8.46
- 시가
- 8.46
- Bid
- 8.10
- Ask
- 8.40
- 저가
- 8.07
- 고가
- 8.48
- 볼륨
- 2.505 K
- 일일 변동
- -4.26%
- 월 변동
- 2.66%
- 6개월 변동
- 49.45%
- 년간 변동율
- 58.51%
20 9월, 토요일