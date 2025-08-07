货币 / AVAH
AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc
8.24 USD 0.01 (0.12%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVAH汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点8.13和高点8.35进行交易。
关注Aveanna Healthcare Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVAH新闻
日范围
8.13 8.35
年范围
3.67 8.54
- 前一天收盘价
- 8.23
- 开盘价
- 8.27
- 卖价
- 8.24
- 买价
- 8.54
- 最低价
- 8.13
- 最高价
- 8.35
- 交易量
- 310
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 4.44%
- 6个月变化
- 52.03%
- 年变化
- 61.25%
