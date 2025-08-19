Valute / AVAH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc
8.10 USD 0.36 (4.26%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVAH ha avuto una variazione del -4.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.07 e ad un massimo di 8.48.
Segui le dinamiche di Aveanna Healthcare Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVAH News
- Aveanna Healthcare (AVAH) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Aveanna (AVAH) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Aveanna Healthcare completa il rifinanziamento della linea di credito da 1,325 miliardi di dollari
- Aveanna Healthcare completes $1.325 billion credit facility refinancing
- JPMorgan alza il rating di Aveanna Healthcare a Neutral da Underweight
- JPMorgan upgrades Aveanna Healthcare stock rating to Neutral from Underweight
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Il titolo di Aveanna Healthcare raggiunge il massimo di 52 settimane a $8,43
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at $8.43
- Encompass Health Corporation (EHC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Moody’s upgrades Aveanna Healthcare to B3, outlook stable
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at 8.03 USD
- Buying the Best Top-Ranked Stocks in September
- 5 Top Stocks Built To Withstand A Potential Housing Slump
- Should You Buy Aveanna Healthcare (AVAH) After Golden Cross?
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at 7.62 USD
- Encompass Health Corporation (EHC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Earnings Estimates Rising for Aveanna (AVAH): Will It Gain?
- What Makes Aveanna Healthcare (AVAH) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Aveanna (AVAH) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Metro Bank stock rating upgraded by RBC Capital on attractive return outlook
- Barclays upgrades Aveanna Healthcare stock to Overweight on improved outlook
- Aveanna Healthcare stock rating upgraded by UBS on improved leverage outlook
Intervallo Giornaliero
8.07 8.48
Intervallo Annuale
3.67 8.68
- Chiusura Precedente
- 8.46
- Apertura
- 8.46
- Bid
- 8.10
- Ask
- 8.40
- Minimo
- 8.07
- Massimo
- 8.48
- Volume
- 2.505 K
- Variazione giornaliera
- -4.26%
- Variazione Mensile
- 2.66%
- Variazione Semestrale
- 49.45%
- Variazione Annuale
- 58.51%
20 settembre, sabato