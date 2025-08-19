QuotazioniSezioni
Valute / AVAH
Tornare a Azioni

AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc

8.10 USD 0.36 (4.26%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVAH ha avuto una variazione del -4.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.07 e ad un massimo di 8.48.

Segui le dinamiche di Aveanna Healthcare Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVAH News

Intervallo Giornaliero
8.07 8.48
Intervallo Annuale
3.67 8.68
Chiusura Precedente
8.46
Apertura
8.46
Bid
8.10
Ask
8.40
Minimo
8.07
Massimo
8.48
Volume
2.505 K
Variazione giornaliera
-4.26%
Variazione Mensile
2.66%
Variazione Semestrale
49.45%
Variazione Annuale
58.51%
20 settembre, sabato