AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc
8.43 USD 0.03 (0.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVAH hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.41 bis zu einem Hoch von 8.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aveanna Healthcare Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.41 8.48
Jahresspanne
3.67 8.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.46
- Eröffnung
- 8.46
- Bid
- 8.43
- Ask
- 8.73
- Tief
- 8.41
- Hoch
- 8.48
- Volumen
- 56
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- 6.84%
- 6-Monatsänderung
- 55.54%
- Jahresänderung
- 64.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K