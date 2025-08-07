КотировкиРазделы
AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc

8.23 USD 0.16 (1.91%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVAH за сегодня изменился на -1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.22, а максимальная — 8.47.

Следите за динамикой Aveanna Healthcare Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости AVAH

Дневной диапазон
8.22 8.47
Годовой диапазон
3.67 8.54
Предыдущее закрытие
8.39
Open
8.35
Bid
8.23
Ask
8.53
Low
8.22
High
8.47
Объем
2.125 K
Дневное изменение
-1.91%
Месячное изменение
4.31%
6-месячное изменение
51.85%
Годовое изменение
61.06%
