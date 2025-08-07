Валюты / AVAH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc
8.23 USD 0.16 (1.91%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVAH за сегодня изменился на -1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.22, а максимальная — 8.47.
Следите за динамикой Aveanna Healthcare Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVAH
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Акции Aveanna Healthcare достигли 52-недельного максимума в $8,43
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at $8.43
- Encompass Health Corporation (EHC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Moody’s upgrades Aveanna Healthcare to B3, outlook stable
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at 8.03 USD
- Buying the Best Top-Ranked Stocks in September
- 5 Top Stocks Built To Withstand A Potential Housing Slump
- Should You Buy Aveanna Healthcare (AVAH) After Golden Cross?
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at 7.62 USD
- Encompass Health Corporation (EHC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Earnings Estimates Rising for Aveanna (AVAH): Will It Gain?
- What Makes Aveanna Healthcare (AVAH) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Aveanna (AVAH) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Metro Bank stock rating upgraded by RBC Capital on attractive return outlook
- Barclays upgrades Aveanna Healthcare stock to Overweight on improved outlook
- Aveanna Healthcare stock rating upgraded by UBS on improved leverage outlook
- Are Medical Stocks Lagging Akero Therapeutics (AKRO) This Year?
- Aveanna Healthcare stock rating upgraded by Raymond James on improved outlook
- 5 Stocks in QQQ ETF That Drove Nasdaq's Record Closing High
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at 6.29 USD
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
Дневной диапазон
8.22 8.47
Годовой диапазон
3.67 8.54
- Предыдущее закрытие
- 8.39
- Open
- 8.35
- Bid
- 8.23
- Ask
- 8.53
- Low
- 8.22
- High
- 8.47
- Объем
- 2.125 K
- Дневное изменение
- -1.91%
- Месячное изменение
- 4.31%
- 6-месячное изменение
- 51.85%
- Годовое изменение
- 61.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.