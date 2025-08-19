クォートセクション
通貨 / AVAH
AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc

8.46 USD 0.38 (4.70%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVAHの今日の為替レートは、4.70%変化しました。日中、通貨は1あたり8.23の安値と8.68の高値で取引されました。

Aveanna Healthcare Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVAH News

1日のレンジ
8.23 8.68
1年のレンジ
3.67 8.68
以前の終値
8.08
始値
8.32
買値
8.46
買値
8.76
安値
8.23
高値
8.68
出来高
4.800 K
1日の変化
4.70%
1ヶ月の変化
7.22%
6ヶ月の変化
56.09%
1年の変化
65.56%
