通貨 / AVAH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AVAH: Aveanna Healthcare Holdings Inc
8.46 USD 0.38 (4.70%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVAHの今日の為替レートは、4.70%変化しました。日中、通貨は1あたり8.23の安値と8.68の高値で取引されました。
Aveanna Healthcare Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVAH News
- Aveanna Healthcare (AVAH) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Aveanna (AVAH) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- アヴェアナ・ヘルスケア、13億2500万ドルの信用枠リファイナンスを完了
- Aveanna Healthcare completes $1.325 billion credit facility refinancing
- JPモルガン、アビアナ・ヘルスケアの格付けを「アンダーウェイト」から「ニュートラル」に引き上げ
- JPMorgan upgrades Aveanna Healthcare stock rating to Neutral from Underweight
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- アビアンナ・ヘルスケア株、52週高値の8.43ドルを記録
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at $8.43
- Encompass Health Corporation (EHC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Moody’s upgrades Aveanna Healthcare to B3, outlook stable
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at 8.03 USD
- Buying the Best Top-Ranked Stocks in September
- 5 Top Stocks Built To Withstand A Potential Housing Slump
- Should You Buy Aveanna Healthcare (AVAH) After Golden Cross?
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Aveanna Healthcare stock hits 52-week high at 7.62 USD
- Encompass Health Corporation (EHC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Earnings Estimates Rising for Aveanna (AVAH): Will It Gain?
- What Makes Aveanna Healthcare (AVAH) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Aveanna (AVAH) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Metro Bank stock rating upgraded by RBC Capital on attractive return outlook
- Barclays upgrades Aveanna Healthcare stock to Overweight on improved outlook
- Aveanna Healthcare stock rating upgraded by UBS on improved leverage outlook
1日のレンジ
8.23 8.68
1年のレンジ
3.67 8.68
- 以前の終値
- 8.08
- 始値
- 8.32
- 買値
- 8.46
- 買値
- 8.76
- 安値
- 8.23
- 高値
- 8.68
- 出来高
- 4.800 K
- 1日の変化
- 4.70%
- 1ヶ月の変化
- 7.22%
- 6ヶ月の変化
- 56.09%
- 1年の変化
- 65.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K