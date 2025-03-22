FiyatlarBölümler
Dövizler / ATKR
Geri dön - Hisse senetleri

ATKR: Atkore Inc

60.30 USD 0.32 (0.53%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATKR fiyatı bugün -0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.87 ve Yüksek fiyatı olarak 60.72 aralığında işlem gördü.

Atkore Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATKR haberleri

Günlük aralık
59.87 60.72
Yıllık aralık
49.92 105.28
Önceki kapanış
60.62
Açılış
60.56
Satış
60.30
Alış
60.60
Düşük
59.87
Yüksek
60.72
Hacim
821
Günlük değişim
-0.53%
Aylık değişim
4.76%
6 aylık değişim
0.99%
Yıllık değişim
-28.53%
21 Eylül, Pazar