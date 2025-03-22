Dövizler / ATKR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ATKR: Atkore Inc
60.30 USD 0.32 (0.53%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATKR fiyatı bugün -0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.87 ve Yüksek fiyatı olarak 60.72 aralığında işlem gördü.
Atkore Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATKR haberleri
- Atkore stock falls as RBC Capital lowers price target amid CEO retirement
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Atkore Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ATKR)
- Atkore Inc. (ATKR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- KeyBanc downgrades Atkore stock rating to Sector Weight on tariff concerns
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Atkore Inc. (ATKR) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Atkore Inc reports third quarter results, maintains full-year outlook
- Atkore Intl earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Belden (BDC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Atkore declares quarterly dividend of $0.33 per share
- Atkore: Stabilization Around The Corner (NYSE:ATKR)
- Strength Seen in Belden (BDC): Can Its 3.6% Jump Turn into More Strength?
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- ATKR Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Atkore, Inc. - TipRanks.com
- Bill Miller's Q4 Additions Struggle Amid Market Uncertainty, What Else Is Dragging Them Down? - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (NASDAQ:AIRR)
- Atkore Expects Strong Solid Q2 Performance Despite Flags Impairment Charge, Reaffirms FY25 Outlook - Atkore (NYSE:ATKR)
- US Stocks Likely To Open Higher Amid Trump's Preemptive Rate Cut Call: Earnings Are Starting To Reflect This 'Uncertainty,' Says Expert - Atkore (NYSE:ATKR), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Middle Coast Investing Q1 2025 Letter: Before And After The Liberation Day Crash
- Atkore: A Valuation And Growth Mismatch (NYSE:ATKR)
- ROSEN, NATIONAL INVESTOR COUNSEL, Encourages Atkore Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - ATKR
Günlük aralık
59.87 60.72
Yıllık aralık
49.92 105.28
- Önceki kapanış
- 60.62
- Açılış
- 60.56
- Satış
- 60.30
- Alış
- 60.60
- Düşük
- 59.87
- Yüksek
- 60.72
- Hacim
- 821
- Günlük değişim
- -0.53%
- Aylık değişim
- 4.76%
- 6 aylık değişim
- 0.99%
- Yıllık değişim
- -28.53%
21 Eylül, Pazar