ATKR: Atkore Inc

60.62 USD 0.83 (1.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATKR hat sich für heute um 1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.75 bis zu einem Hoch von 60.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atkore Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
58.75 60.75
Jahresspanne
49.92 105.28
Vorheriger Schlusskurs
59.79
Eröffnung
60.50
Bid
60.62
Ask
60.92
Tief
58.75
Hoch
60.75
Volumen
1.233 K
Tagesänderung
1.39%
Monatsänderung
5.32%
6-Monatsänderung
1.52%
Jahresänderung
-28.15%
