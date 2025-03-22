Валюты / ATKR
ATKR: Atkore Inc
61.90 USD 0.15 (0.24%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATKR за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.21, а максимальная — 62.20.
Следите за динамикой Atkore Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
61.21 62.20
Годовой диапазон
49.92 105.28
- Предыдущее закрытие
- 61.75
- Open
- 61.73
- Bid
- 61.90
- Ask
- 62.20
- Low
- 61.21
- High
- 62.20
- Объем
- 657
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 7.54%
- 6-месячное изменение
- 3.67%
- Годовое изменение
- -26.63%
