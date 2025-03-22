通貨 / ATKR
ATKR: Atkore Inc
60.62 USD 0.83 (1.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATKRの今日の為替レートは、1.39%変化しました。日中、通貨は1あたり58.75の安値と60.75の高値で取引されました。
Atkore Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ATKR News
- Atkore stock falls as RBC Capital lowers price target amid CEO retirement
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Atkore Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ATKR)
- Atkore Inc. (ATKR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- KeyBanc downgrades Atkore stock rating to Sector Weight on tariff concerns
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Atkore Inc. (ATKR) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Atkore Inc reports third quarter results, maintains full-year outlook
- Atkore Intl earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Belden (BDC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Atkore declares quarterly dividend of $0.33 per share
- Atkore: Stabilization Around The Corner (NYSE:ATKR)
- Strength Seen in Belden (BDC): Can Its 3.6% Jump Turn into More Strength?
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- ATKR Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Atkore, Inc. - TipRanks.com
- Bill Miller's Q4 Additions Struggle Amid Market Uncertainty, What Else Is Dragging Them Down? - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (NASDAQ:AIRR)
- Atkore Expects Strong Solid Q2 Performance Despite Flags Impairment Charge, Reaffirms FY25 Outlook - Atkore (NYSE:ATKR)
- US Stocks Likely To Open Higher Amid Trump's Preemptive Rate Cut Call: Earnings Are Starting To Reflect This 'Uncertainty,' Says Expert - Atkore (NYSE:ATKR), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Middle Coast Investing Q1 2025 Letter: Before And After The Liberation Day Crash
- Atkore: A Valuation And Growth Mismatch (NYSE:ATKR)
- ROSEN, NATIONAL INVESTOR COUNSEL, Encourages Atkore Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - ATKR
1日のレンジ
58.75 60.75
1年のレンジ
49.92 105.28
- 以前の終値
- 59.79
- 始値
- 60.50
- 買値
- 60.62
- 買値
- 60.92
- 安値
- 58.75
- 高値
- 60.75
- 出来高
- 1.233 K
- 1日の変化
- 1.39%
- 1ヶ月の変化
- 5.32%
- 6ヶ月の変化
- 1.52%
- 1年の変化
- -28.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K