Dövizler / ATER
ATER: Aterian Inc
1.00 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATER fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.99 ve Yüksek fiyatı olarak 1.02 aralığında işlem gördü.
Aterian Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATER haberleri
- Aterian launches Squatty Potty wipes in U.S. and UK markets
- Aterian amends credit agreement, adjusts liquidity covenants
- Aterian launches multiple brands on BestBuy.com in expansion move
- Aterian (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aterian, Inc. (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aterian’s Q2 2025 revenue drops, stock dips
- Aterian Expands Presence on Mercado Libre into Chile, Colombia, and Argentina
- Aterian Expands Omnichannel Reach with Product Launches on Temu
- aterian CFO Joshua Feldman sells $21,767 in stock
- Aterian’s PurSteam and Mueller Living Brands Launch Products in Walmart Stores
- ATER Stock Hits 52-Week Low at $1.55 Amid Market Challenges
- Aterian Reports 2025 First Quarter Financial Results
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- Aterian, Inc. (ATER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Breakfast Podcast: MicroStrategy Rebrands
Günlük aralık
0.99 1.02
Yıllık aralık
0.91 3.15
- Önceki kapanış
- 1.00
- Açılış
- 1.02
- Satış
- 1.00
- Alış
- 1.30
- Düşük
- 0.99
- Yüksek
- 1.02
- Hacim
- 102
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 4.17%
- 6 aylık değişim
- -53.49%
- Yıllık değişim
- -64.91%
21 Eylül, Pazar