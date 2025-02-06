Währungen / ATER
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATER: Aterian Inc
0.99 USD 0.01 (1.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATER hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.99 bis zu einem Hoch von 1.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aterian Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATER News
- Aterian launches Squatty Potty wipes in U.S. and UK markets
- Aterian amends credit agreement, adjusts liquidity covenants
- Aterian launches multiple brands on BestBuy.com in expansion move
- Aterian (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aterian, Inc. (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aterian’s Q2 2025 revenue drops, stock dips
- Aterian Expands Presence on Mercado Libre into Chile, Colombia, and Argentina
- Aterian Expands Omnichannel Reach with Product Launches on Temu
- aterian CFO Joshua Feldman sells $21,767 in stock
- Aterian’s PurSteam and Mueller Living Brands Launch Products in Walmart Stores
- ATER Stock Hits 52-Week Low at $1.55 Amid Market Challenges
- Aterian Reports 2025 First Quarter Financial Results
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- Aterian, Inc. (ATER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Breakfast Podcast: MicroStrategy Rebrands
Tagesspanne
0.99 1.02
Jahresspanne
0.91 3.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.00
- Eröffnung
- 1.02
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Tief
- 0.99
- Hoch
- 1.02
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -1.00%
- Monatsänderung
- 3.13%
- 6-Monatsänderung
- -53.95%
- Jahresänderung
- -65.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K