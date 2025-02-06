Currencies / ATER
ATER: Aterian Inc
0.98 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ATER exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 0.95 and at a high of 0.99.
Follow Aterian Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
ATER News
- Aterian launches Squatty Potty wipes in U.S. and UK markets
- Aterian amends credit agreement, adjusts liquidity covenants
- Aterian launches multiple brands on BestBuy.com in expansion move
- Aterian (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aterian, Inc. (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aterian’s Q2 2025 revenue drops, stock dips
- Aterian Expands Presence on Mercado Libre into Chile, Colombia, and Argentina
- Aterian Expands Omnichannel Reach with Product Launches on Temu
- aterian CFO Joshua Feldman sells $21,767 in stock
- Aterian’s PurSteam and Mueller Living Brands Launch Products in Walmart Stores
- ATER Stock Hits 52-Week Low at $1.55 Amid Market Challenges
- Aterian Reports 2025 First Quarter Financial Results
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- Aterian, Inc. (ATER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Breakfast Podcast: MicroStrategy Rebrands
Daily Range
0.95 0.99
Year Range
0.91 3.15
- Previous Close
- 0.98
- Open
- 0.95
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Low
- 0.95
- High
- 0.99
- Volume
- 62
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- 2.08%
- 6 Months Change
- -54.42%
- Year Change
- -65.61%
