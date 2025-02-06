Moedas / ATER
ATER: Aterian Inc
1.00 USD 0.03 (3.09%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATER para hoje mudou para 3.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.97 e o mais alto foi 1.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Aterian Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.97 1.01
Faixa anual
0.91 3.15
- Fechamento anterior
- 0.97
- Open
- 0.98
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Low
- 0.97
- High
- 1.01
- Volume
- 115
- Mudança diária
- 3.09%
- Mudança mensal
- 4.17%
- Mudança de 6 meses
- -53.49%
- Mudança anual
- -64.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh