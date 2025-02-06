Valute / ATER
ATER: Aterian Inc
1.00 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATER ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.99 e ad un massimo di 1.02.
Segui le dinamiche di Aterian Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.99 1.02
Intervallo Annuale
0.91 3.15
- Chiusura Precedente
- 1.00
- Apertura
- 1.02
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Minimo
- 0.99
- Massimo
- 1.02
- Volume
- 102
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 4.17%
- Variazione Semestrale
- -53.49%
- Variazione Annuale
- -64.91%
21 settembre, domenica