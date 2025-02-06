Divisas / ATER
ATER: Aterian Inc
0.97 USD 0.01 (1.02%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATER de hoy ha cambiado un -1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.95, mientras que el máximo ha alcanzado 1.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aterian Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ATER News
- Aterian launches Squatty Potty wipes in U.S. and UK markets
- Aterian amends credit agreement, adjusts liquidity covenants
- Aterian launches multiple brands on BestBuy.com in expansion move
- Aterian (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aterian, Inc. (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aterian’s Q2 2025 revenue drops, stock dips
- Aterian Expands Presence on Mercado Libre into Chile, Colombia, and Argentina
- Aterian Expands Omnichannel Reach with Product Launches on Temu
- aterian CFO Joshua Feldman sells $21,767 in stock
- Aterian’s PurSteam and Mueller Living Brands Launch Products in Walmart Stores
- ATER Stock Hits 52-Week Low at $1.55 Amid Market Challenges
- Aterian Reports 2025 First Quarter Financial Results
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- Aterian, Inc. (ATER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Breakfast Podcast: MicroStrategy Rebrands
Rango diario
0.95 1.00
Rango anual
0.91 3.15
- Cierres anteriores
- 0.98
- Open
- 0.96
- Bid
- 0.97
- Ask
- 1.27
- Low
- 0.95
- High
- 1.00
- Volumen
- 90
- Cambio diario
- -1.02%
- Cambio mensual
- 1.04%
- Cambio a 6 meses
- -54.88%
- Cambio anual
- -65.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B