货币 / ATER
ATER: Aterian Inc
0.97 USD 0.01 (1.02%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATER汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点0.95和高点1.00进行交易。
关注Aterian Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ATER新闻
- Aterian launches Squatty Potty wipes in U.S. and UK markets
- Aterian amends credit agreement, adjusts liquidity covenants
- Aterian launches multiple brands on BestBuy.com in expansion move
- Aterian (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aterian, Inc. (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aterian’s Q2 2025 revenue drops, stock dips
- Aterian Expands Presence on Mercado Libre into Chile, Colombia, and Argentina
- Aterian Expands Omnichannel Reach with Product Launches on Temu
- aterian CFO Joshua Feldman sells $21,767 in stock
- Aterian’s PurSteam and Mueller Living Brands Launch Products in Walmart Stores
- ATER Stock Hits 52-Week Low at $1.55 Amid Market Challenges
- Aterian Reports 2025 First Quarter Financial Results
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- Aterian, Inc. (ATER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Breakfast Podcast: MicroStrategy Rebrands
日范围
0.95 1.00
年范围
0.91 3.15
- 前一天收盘价
- 0.98
- 开盘价
- 0.96
- 卖价
- 0.97
- 买价
- 1.27
- 最低价
- 0.95
- 最高价
- 1.00
- 交易量
- 86
- 日变化
- -1.02%
- 月变化
- 1.04%
- 6个月变化
- -54.88%
- 年变化
- -65.96%
