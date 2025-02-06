Devises / ATER
ATER: Aterian Inc
1.00 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATER a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.99 et à un maximum de 1.02.
Suivez la dynamique Aterian Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Aterian launches Squatty Potty wipes in U.S. and UK markets
- Aterian amends credit agreement, adjusts liquidity covenants
- Aterian launches multiple brands on BestBuy.com in expansion move
- Aterian (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aterian, Inc. (ATER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aterian’s Q2 2025 revenue drops, stock dips
- Aterian Expands Presence on Mercado Libre into Chile, Colombia, and Argentina
- Aterian Expands Omnichannel Reach with Product Launches on Temu
- aterian CFO Joshua Feldman sells $21,767 in stock
- Aterian’s PurSteam and Mueller Living Brands Launch Products in Walmart Stores
- ATER Stock Hits 52-Week Low at $1.55 Amid Market Challenges
- Aterian Reports 2025 First Quarter Financial Results
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- Aterian, Inc. (ATER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Breakfast Podcast: MicroStrategy Rebrands
Range quotidien
0.99 1.02
Range Annuel
0.91 3.15
- Clôture Précédente
- 1.00
- Ouverture
- 1.02
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Plus Bas
- 0.99
- Plus Haut
- 1.02
- Volume
- 102
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 4.17%
- Changement à 6 Mois
- -53.49%
- Changement Annuel
- -64.91%
20 septembre, samedi