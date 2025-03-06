Dövizler / ASLE
ASLE: AerSale Corporation
8.34 USD 0.32 (3.70%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASLE fiyatı bugün -3.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.30 ve Yüksek fiyatı olarak 8.67 aralığında işlem gördü.
AerSale Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ASLE haberleri
- The Zacks Analyst Blog Highlights Micron, Crowdstrike and Ping An Insurance
- 5 High-Flying Aerospace Defense Stocks to Buy for Q4 on Strong Demand
- AerSale corp director Fedder buys $17,869 in stock
- AerSale modifies CEO compensation, shifts focus to equity-based incentives
- AerSale Corporation (ASLE) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Rocket Lab Corporation (RKLB) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- AerSale Corporation (ASLE) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Truist Securities downgrades Aersale stock to Hold on supply chain concerns
- AerSale at Wells Fargo Conference: Strategic Expansion and Optimism
- AerSale Announces Participation at the Wells Fargo 2025 Industrials Conference
- AerSale: Creating MRO Growth Opportunities After AerAware Disappointment (NASDAQ:ASLE)
- AerSale stock soars on revenue beat, strong growth
Günlük aralık
8.30 8.67
Yıllık aralık
4.53 9.08
- Önceki kapanış
- 8.66
- Açılış
- 8.66
- Satış
- 8.34
- Alış
- 8.64
- Düşük
- 8.30
- Yüksek
- 8.67
- Hacim
- 824
- Günlük değişim
- -3.70%
- Aylık değişim
- -1.77%
- 6 aylık değişim
- 11.35%
- Yıllık değişim
- 65.15%
21 Eylül, Pazar