ASLE: AerSale Corporation

8.34 USD 0.32 (3.70%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASLE fiyatı bugün -3.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.30 ve Yüksek fiyatı olarak 8.67 aralığında işlem gördü.

AerSale Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
8.30 8.67
Yıllık aralık
4.53 9.08
Önceki kapanış
8.66
Açılış
8.66
Satış
8.34
Alış
8.64
Düşük
8.30
Yüksek
8.67
Hacim
824
Günlük değişim
-3.70%
Aylık değişim
-1.77%
6 aylık değişim
11.35%
Yıllık değişim
65.15%
21 Eylül, Pazar