Währungen / ASLE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASLE: AerSale Corporation
8.57 USD 0.09 (1.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASLE hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.57 bis zu einem Hoch von 8.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die AerSale Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASLE News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Micron, Crowdstrike and Ping An Insurance
- 5 High-Flying Aerospace Defense Stocks to Buy for Q4 on Strong Demand
- AerSale corp director Fedder buys $17,869 in stock
- AerSale modifies CEO compensation, shifts focus to equity-based incentives
- AerSale Corporation (ASLE) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Rocket Lab Corporation (RKLB) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- AerSale Corporation (ASLE) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Truist Securities downgrades Aersale stock to Hold on supply chain concerns
- AerSale at Wells Fargo Conference: Strategic Expansion and Optimism
- AerSale Announces Participation at the Wells Fargo 2025 Industrials Conference
- AerSale: Creating MRO Growth Opportunities After AerAware Disappointment (NASDAQ:ASLE)
- AerSale stock soars on revenue beat, strong growth
Tagesspanne
8.57 8.67
Jahresspanne
4.53 9.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.66
- Eröffnung
- 8.66
- Bid
- 8.57
- Ask
- 8.87
- Tief
- 8.57
- Hoch
- 8.67
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- 0.94%
- 6-Monatsänderung
- 14.42%
- Jahresänderung
- 69.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K