ASLE: AerSale Corporation
8.82 USD 0.19 (2.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASLE за сегодня изменился на 2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.66, а максимальная — 8.91.
Следите за динамикой AerSale Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.66 8.91
Годовой диапазон
4.53 9.08
- Предыдущее закрытие
- 8.63
- Open
- 8.75
- Bid
- 8.82
- Ask
- 9.12
- Low
- 8.66
- High
- 8.91
- Объем
- 1.348 K
- Дневное изменение
- 2.20%
- Месячное изменение
- 3.89%
- 6-месячное изменение
- 17.76%
- Годовое изменение
- 74.65%
