Dövizler / ARMK
ARMK: Aramark
37.61 USD 0.15 (0.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARMK fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.56 ve Yüksek fiyatı olarak 37.99 aralığında işlem gördü.
Aramark hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
37.56 37.99
Yıllık aralık
29.92 44.49
- Önceki kapanış
- 37.76
- Açılış
- 37.86
- Satış
- 37.61
- Alış
- 37.91
- Düşük
- 37.56
- Yüksek
- 37.99
- Hacim
- 3.312 K
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- -3.12%
- 6 aylık değişim
- 9.24%
- Yıllık değişim
- -2.44%
21 Eylül, Pazar