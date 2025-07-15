Währungen / ARMK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ARMK: Aramark
37.76 USD 0.29 (0.77%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARMK hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.31 bis zu einem Hoch von 37.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aramark-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARMK News
- Aramark (ARMK): A Bull Case Theory
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Aramark: Stifel bekräftigt "Buy"-Rating angesichts starker Wachstumsprognose
- Aramark stock rating reiterated at Buy by Stifel on strong growth outlook
- Aramark Stock: Unsure How The Next Quarter Will Play Out (NYSE:ARMK)
- Aramark refinances $730 million in term loans with new April 2028 maturity
- Aramark completes repricing of $730 million term loan
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Aramark stock price target maintained at $49 by Stifel on solid growth outlook
- Baird upgrades Aramark stock to Outperform on growth potential after reset
- UBS raises Aramark stock price target to $46 on expected growth
- Aramark (ARMK) Q3 EPS Jumps 29%
- Aramark (ARMK) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Aramark (ARMK) Q3 Earnings Match Estimates
- Aramark Q3 2025 slides: Revenue up 6%, AI integration boosts margins
- Zacks Industry Outlook Highlights APi, Aramark and Mitie
- 3 Business Services Stocks to Watch in a Prospering Industry
- Here is Why Growth Investors Should Buy Aramark (ARMK) Now
- Is Aramark (ARMK) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Compass Group (CMPGY) Stock: Bids Big On Vermaat
- Aramark Holdings stock hits 52-week high at $44.10
- Aramark declares quarterly dividend of 10.5 cents per share
- Aramark's Long-Term Contracts Make It A Reliable Hold (NYSE:ARMK)
- HealthEquity Stock Earns RS Rating Upgrade
Tagesspanne
37.31 37.87
Jahresspanne
29.92 44.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.47
- Eröffnung
- 37.87
- Bid
- 37.76
- Ask
- 38.06
- Tief
- 37.31
- Hoch
- 37.87
- Volumen
- 3.085 K
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- -2.73%
- 6-Monatsänderung
- 9.67%
- Jahresänderung
- -2.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K