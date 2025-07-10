통화 / ARMK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ARMK: Aramark
37.61 USD 0.15 (0.40%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARMK 환율이 오늘 -0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.56이고 고가는 37.99이었습니다.
Aramark 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARMK News
- Aramark (ARMK): A Bull Case Theory
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Aramark stock rating reiterated at Buy by Stifel on strong growth outlook
- Aramark Stock: Unsure How The Next Quarter Will Play Out (NYSE:ARMK)
- Aramark refinances $730 million in term loans with new April 2028 maturity
- Aramark completes repricing of $730 million term loan
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Aramark stock price target maintained at $49 by Stifel on solid growth outlook
- Baird upgrades Aramark stock to Outperform on growth potential after reset
- UBS raises Aramark stock price target to $46 on expected growth
- Aramark (ARMK) Q3 EPS Jumps 29%
- Aramark (ARMK) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Aramark (ARMK) Q3 Earnings Match Estimates
- Aramark Q3 2025 slides: Revenue up 6%, AI integration boosts margins
- Zacks Industry Outlook Highlights APi, Aramark and Mitie
- 3 Business Services Stocks to Watch in a Prospering Industry
- Here is Why Growth Investors Should Buy Aramark (ARMK) Now
- Is Aramark (ARMK) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Compass Group (CMPGY) Stock: Bids Big On Vermaat
- Aramark Holdings stock hits 52-week high at $44.10
- Aramark declares quarterly dividend of 10.5 cents per share
- Aramark's Long-Term Contracts Make It A Reliable Hold (NYSE:ARMK)
- HealthEquity Stock Earns RS Rating Upgrade
- Aramark stock price target maintained at $44 by UBS on growth outlook
일일 변동 비율
37.56 37.99
년간 변동
29.92 44.49
- 이전 종가
- 37.76
- 시가
- 37.86
- Bid
- 37.61
- Ask
- 37.91
- 저가
- 37.56
- 고가
- 37.99
- 볼륨
- 3.312 K
- 일일 변동
- -0.40%
- 월 변동
- -3.12%
- 6개월 변동
- 9.24%
- 년간 변동율
- -2.44%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K