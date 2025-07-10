通貨 / ARMK
ARMK: Aramark
37.76 USD 0.29 (0.77%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARMKの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり37.31の安値と37.87の高値で取引されました。
Aramarkダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ARMK News
- Aramark (ARMK): A Bull Case Theory
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Aramark stock rating reiterated at Buy by Stifel on strong growth outlook
- Aramark Stock: Unsure How The Next Quarter Will Play Out (NYSE:ARMK)
- Aramark refinances $730 million in term loans with new April 2028 maturity
- Aramark completes repricing of $730 million term loan
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Aramark stock price target maintained at $49 by Stifel on solid growth outlook
- Baird upgrades Aramark stock to Outperform on growth potential after reset
- UBS raises Aramark stock price target to $46 on expected growth
- Aramark (ARMK) Q3 EPS Jumps 29%
- Aramark (ARMK) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Aramark (ARMK) Q3 Earnings Match Estimates
- Aramark Q3 2025 slides: Revenue up 6%, AI integration boosts margins
- Zacks Industry Outlook Highlights APi, Aramark and Mitie
- 3 Business Services Stocks to Watch in a Prospering Industry
- Here is Why Growth Investors Should Buy Aramark (ARMK) Now
- Is Aramark (ARMK) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Compass Group (CMPGY) Stock: Bids Big On Vermaat
- Aramark Holdings stock hits 52-week high at $44.10
- Aramark declares quarterly dividend of 10.5 cents per share
- Aramark's Long-Term Contracts Make It A Reliable Hold (NYSE:ARMK)
- HealthEquity Stock Earns RS Rating Upgrade
- Aramark stock price target maintained at $44 by UBS on growth outlook
1日のレンジ
37.31 37.87
1年のレンジ
29.92 44.49
- 以前の終値
- 37.47
- 始値
- 37.87
- 買値
- 37.76
- 買値
- 38.06
- 安値
- 37.31
- 高値
- 37.87
- 出来高
- 3.085 K
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- -2.73%
- 6ヶ月の変化
- 9.67%
- 1年の変化
- -2.05%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B