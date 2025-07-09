Валюты / ARMK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARMK: Aramark
37.57 USD 0.26 (0.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARMK за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.47, а максимальная — 38.10.
Следите за динамикой Aramark. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARMK
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Aramark stock rating reiterated at Buy by Stifel on strong growth outlook
- Aramark Stock: Unsure How The Next Quarter Will Play Out (NYSE:ARMK)
- Aramark refinances $730 million in term loans with new April 2028 maturity
- Aramark completes repricing of $730 million term loan
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Aramark stock price target maintained at $49 by Stifel on solid growth outlook
- Baird upgrades Aramark stock to Outperform on growth potential after reset
- UBS raises Aramark stock price target to $46 on expected growth
- Aramark (ARMK) Q3 EPS Jumps 29%
- Aramark (ARMK) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Aramark (ARMK) Q3 Earnings Match Estimates
- Aramark Q3 2025 slides: Revenue up 6%, AI integration boosts margins
- Zacks Industry Outlook Highlights APi, Aramark and Mitie
- 3 Business Services Stocks to Watch in a Prospering Industry
- Here is Why Growth Investors Should Buy Aramark (ARMK) Now
- Is Aramark (ARMK) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Compass Group (CMPGY) Stock: Bids Big On Vermaat
- Aramark Holdings stock hits 52-week high at $44.10
- Aramark declares quarterly dividend of 10.5 cents per share
- Aramark's Long-Term Contracts Make It A Reliable Hold (NYSE:ARMK)
- HealthEquity Stock Earns RS Rating Upgrade
- Aramark stock price target maintained at $44 by UBS on growth outlook
- Aramark stock hits 52-week high at $43.25
Дневной диапазон
37.47 38.10
Годовой диапазон
29.92 44.49
- Предыдущее закрытие
- 37.83
- Open
- 37.87
- Bid
- 37.57
- Ask
- 37.87
- Low
- 37.47
- High
- 38.10
- Объем
- 2.443 K
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- -3.22%
- 6-месячное изменение
- 9.12%
- Годовое изменение
- -2.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.