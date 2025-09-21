FiyatlarBölümler
Dövizler / ARGD
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204

24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARGD fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.9800 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9900 aralığında işlem gördü.

Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.9800 24.9900
Yıllık aralık
19.1982 25.3601
Önceki kapanış
24.9801
Açılış
24.9800
Satış
24.9900
Alış
24.9930
Düşük
24.9800
Yüksek
24.9900
Hacim
27
Günlük değişim
0.04%
Aylık değişim
0.08%
6 aylık değişim
18.72%
Yıllık değişim
10.38%
21 Eylül, Pazar