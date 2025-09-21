Dövizler / ARGD
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204
24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARGD fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.9800 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9900 aralığında işlem gördü.
Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
24.9800 24.9900
Yıllık aralık
19.1982 25.3601
- Önceki kapanış
- 24.9801
- Açılış
- 24.9800
- Satış
- 24.9900
- Alış
- 24.9930
- Düşük
- 24.9800
- Yüksek
- 24.9900
- Hacim
- 27
- Günlük değişim
- 0.04%
- Aylık değişim
- 0.08%
- 6 aylık değişim
- 18.72%
- Yıllık değişim
- 10.38%
21 Eylül, Pazar