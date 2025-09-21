Valute / ARGD
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204
24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARGD ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9800 e ad un massimo di 24.9900.
Segui le dinamiche di Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.9800 24.9900
Intervallo Annuale
19.1982 25.3601
- Chiusura Precedente
- 24.9801
- Apertura
- 24.9800
- Bid
- 24.9900
- Ask
- 24.9930
- Minimo
- 24.9800
- Massimo
- 24.9900
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.08%
- Variazione Semestrale
- 18.72%
- Variazione Annuale
- 10.38%
21 settembre, domenica