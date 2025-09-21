QuotazioniSezioni
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204

24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARGD ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9800 e ad un massimo di 24.9900.

Segui le dinamiche di Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.9800 24.9900
Intervallo Annuale
19.1982 25.3601
Chiusura Precedente
24.9801
Apertura
24.9800
Bid
24.9900
Ask
24.9930
Minimo
24.9800
Massimo
24.9900
Volume
27
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.08%
Variazione Semestrale
18.72%
Variazione Annuale
10.38%
21 settembre, domenica