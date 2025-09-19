クォートセクション
通貨 / ARGD
株に戻る

ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204

24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARGDの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9800の安値と24.9900の高値で取引されました。

Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
24.9800 24.9900
1年のレンジ
19.1982 25.3601
以前の終値
24.9801
始値
24.9800
買値
24.9900
買値
24.9930
安値
24.9800
高値
24.9900
出来高
27
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
0.08%
6ヶ月の変化
18.72%
1年の変化
10.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K