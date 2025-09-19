通貨 / ARGD
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204
24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARGDの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9800の安値と24.9900の高値で取引されました。
Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.9800 24.9900
1年のレンジ
19.1982 25.3601
- 以前の終値
- 24.9801
- 始値
- 24.9800
- 買値
- 24.9900
- 買値
- 24.9930
- 安値
- 24.9800
- 高値
- 24.9900
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.08%
- 6ヶ月の変化
- 18.72%
- 1年の変化
- 10.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K