ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204
24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARGD hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9800 bis zu einem Hoch von 24.9900 gehandelt.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.9800 24.9900
Jahresspanne
19.1982 25.3601
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9801
- Eröffnung
- 24.9800
- Bid
- 24.9900
- Ask
- 24.9930
- Tief
- 24.9800
- Hoch
- 24.9900
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- 18.72%
- Jahresänderung
- 10.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K