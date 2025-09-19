KurseKategorien
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204

24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARGD hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9800 bis zu einem Hoch von 24.9900 gehandelt.

Verfolgen Sie die Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.9800 24.9900
Jahresspanne
19.1982 25.3601
Vorheriger Schlusskurs
24.9801
Eröffnung
24.9800
Bid
24.9900
Ask
24.9930
Tief
24.9800
Hoch
24.9900
Volumen
27
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.08%
6-Monatsänderung
18.72%
Jahresänderung
10.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K