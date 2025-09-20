CotationsSections
ARGD
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204

24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARGD a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.9800 et à un maximum de 24.9900.

Suivez la dynamique Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.9800 24.9900
Range Annuel
19.1982 25.3601
Clôture Précédente
24.9801
Ouverture
24.9800
Bid
24.9900
Ask
24.9930
Plus Bas
24.9800
Plus Haut
24.9900
Volume
27
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
0.08%
Changement à 6 Mois
18.72%
Changement Annuel
10.38%
20 septembre, samedi