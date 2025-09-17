Валюты / ARGD
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204
24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARGD за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9800, а максимальная — 24.9900.
Следите за динамикой Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.9800 24.9900
Годовой диапазон
19.1982 25.3601
- Предыдущее закрытие
- 24.9801
- Open
- 24.9800
- Bid
- 24.9900
- Ask
- 24.9930
- Low
- 24.9800
- High
- 24.9900
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 18.72%
- Годовое изменение
- 10.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.