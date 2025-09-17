КотировкиРазделы
Валюты / ARGD
Назад в Рынок акций США

ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204

24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARGD за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9800, а максимальная — 24.9900.

Следите за динамикой Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
24.9800 24.9900
Годовой диапазон
19.1982 25.3601
Предыдущее закрытие
24.9801
Open
24.9800
Bid
24.9900
Ask
24.9930
Low
24.9800
High
24.9900
Объем
27
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
18.72%
Годовое изменение
10.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.